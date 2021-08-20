Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

UEFA Avrupa Ligi’ne kalmak için mücadele eden Galatasaray, Randers karşısında etkili bir oyun ortaya koyamadığı Danimarka deplasmanından 1-1’lik skorla İstanbul’a döndü. Geçiş oyununu yapmayan Aslan, maçın büyük bir kısmında kalesini korumakla uğraştı. Buna rağmen Kerem Aktürkoğlu ile öne geçmeyi başaran Cimbom, 54’te yediği golle turu rövanş maçına bıraktı.

Gol geliyorum dedi

Kâğıt üstünde bakıldığında Galatasaray ile Randers takımları ne kadro ne seviye olarak mukayese edilebilir. Ancak futbolun en klasik cümlelerinden olan ‘hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz’ kuralı dün bütün gerçekliğiyle sahadaydı. İleriye çıkarken tempo yapamayan sarı kırmızılılar, istediği baskıyı da kuramayınca kalesinde pozisyonlar verdi ve en sonunda golü de gördü.

10’un eksikliği

Galatasaray, değişim için başladığı transfer harekâtında şu ana kadar sekiz takviye yaptı. Bunlardan Cicaldau ve Nelsson kurallar gereği grup aşamasına kadar süre alamıyor. Dün gece ortada forma giyen yenilerden sadece Berkan sahadaydı. Ama şu ana kadarki tabloya bakıldığında sarı kırmızılılarda teknik, gole yakın, adam eksiltip fırsat hazırlayabilecek bir isimin eksikliği net bir şekilde ortaya çıkıyor.

Biz buna alışığız

Galatasaray’ın hocası Fatih Terim, Randers maçı sonrası açıklamalarda bulundu. İstanbul’da turu geçeceklerine inandığını söyleyen Fatih Hoca “Biz onlardan iyi bir takımız. İkinci maçta gereğini yaparız. Oyun içinde 2’yi de bulabilirdik, olmadı. Taçtan, kornerden goller yiyoruz” dedi.

Başkan konuşacak

∂ TFF’den Marcao’ya verilen 8 maçlık cezayla ilgili olarak da konuşan Terim, “Galatasaray olarak ceza kararlarının maç günü açıklanmasına alışkınız. Bazen gece, bazen maç anı açıklarlar! Schalke maçı öncesi de böyle bir şey olmuştu. Başkan gereğini söyler” ifadelerini kullandı.

Bir yıldız doğuyor

Lig maçında Marcao’nun saha içinde saldırdığı Kerem Aktürkoğlu, Randers deplasmanında hırsı ve harika golüyle alkış aldı. UEFA Avrupa Ligi’nde 3 maçta 2 gol, 3 asist üreten genç oyuncu geleceğin yıldız adayları arasına şimdiden adını yazdırdı. Maçı izleyen sarı kırmızılı taraftarlar Kerem lehine tezahüratlarda bulunurken takım arkadaşları da golden sonra oyuncuya sarılarak tebrik etti.

Marcao’ya 8 maç!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Giresun deplasmanında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Marcao hakkındaki kararını açıkladı. PFDK’dan yapılan açıklamada, Marcao’ya 8 maç ceza verildiği duyuruldu. Galatasaray yönetiminin süresiz kadro dışı bıraktığı Brezilyalı oyuncuya PDFK, ayrıca 21 bin TL para cezası da kesti. Sarı kırmızılılar, 8 maçlık cezayı Tahkim’e taşımayacak.

Galatasaray'dan flaş Marcao açıklaması Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'nun tedbiren takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı.

Galatasaray, St Johnstone'ı 4-2 yenerek tur atladı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray, 1-1'in rövanşında St. Johnstone'a konuk oldu. İskoçya'da oynanan maçı sarı kırmızılılar 4-2 kazanarak tur atladı.