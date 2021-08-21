Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor sahasında öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan ekip ev sahibi takım oldu. Attamah'ın çizgiden kafayla çevirdiği topu Gökhan Sazdağı kale önünde voleyle filelere gönderdi. Golden sonra Adana Demirspor eşitliği yakalamak için yoğun bir baskı kurdu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği karşılaşmada misafir ekip yakaladığı fırsatları gole çeviremedi. Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Balotelli daha çok Akintola'nın gerisinde fırsat kollamaya çalıştı ama ilk yarıda etkisiz kaldı.

Heyecan fırtınası

İkinci yarıda ilk tehlikeli atak Kayserispor'dan geldi. İbrahim'in ortasında Mane gelişine vurdu, kaleci Muric iyi uzanarak gole izin vermedi. Adana Demirspor 62'de eşitliği yakaladı. Balotelli'nin yarıda kalan şutunu Akintola ağlara gönderdi: 1-1. Gökhan Sazdağ 82'de ikinci golü atma şansı yakaladı ama savunma son anda araya girerek vuruşun gole dönüşmesini engelledi. Son 15 dakikada tempo çok yüksekti. Karşılıklı ataklar skoru değiştirmeyince Kayseri'deki haftanın açılış maçında puanlar paylaşıldı.

YÜKSEK TANSİYON

Karaman’a sarı kart

∂ Hikmet Karaman, Kayserispor'un başında çıktığı ilk maçta kendisini yüksek tansiyonun içinde buldu. 39. dakikada Belhanda ile gerilim yaşayan tecrübeli çalıştırıcı, kendisine küfür edildiği için itirazda bulundu. Balotelli araya girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.