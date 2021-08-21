Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda Ukrayna'yı 3-0 yendi. İlk maçında Romanya'yı 3-1'le geçen Filenin Sultanları böylece turnuvada 2'de 2 yapmış oldu. Ay yıldızlılar ilk seti 25-14, ikinci seti de 25-19'la önde geçti. Filenin Sultanları üçüncü sette zorlandı. 24-23 geriye düşen millîler yine de 26-24'le seti kazanmasını bildi: 3-0.

Yarın rakip İsveç

Filenin Sultanları’nda Eda Erdem Dündar 17 sayıyla en skorer isim olurken; Ebrar 16, Zehra ve Tuğba 10, İlkin 8, Cansu 7, Meryem 2 ve Buse 1 sayıyla katkı sağladı. Başantrenör Giovanni Guidetti, ma.ç sonu açıklamasında, son sette konsantrasyon kaybı yaşamalarına rağmen set vermeden kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi. Millîler gruptaki üçüncü maçında yarın İsveç'le karşılaşacak.

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda 2'de 2 yaptı A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Ukrayna’yı 3-0 mağlup etti ve 2’de 2 yaptı.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu 18 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, A milli takımımızın kadrosunda yer alacak isimler açıklandı.