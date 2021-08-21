Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de gol kralı olan ve sonrasında transfer olduğu Leipzig'de beklentileri karşılayamayan Sörloth, Alman ekibinden ayrılıyor. Norveçli futbolcunun babası Goran Sörloth, "Oğlum RB Leipzig'den yüzde 150 ayrılacak" dedi.

TÜRKİYE'YE DÖNMESİ 'İMKANSIZ'

Alman basınından Bild'de yer alan haberde; golcü oyuncunun yeni adresinin yüksel ihtimalle Marsilya olacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, adı özellikle Fenerbahçe ile anılan Sörloth'un Türkiye'ye dönme ihtimalinin 'imkansız' olduğu ifade edildi. (Yeni şafak)

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