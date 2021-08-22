Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Sezona Pelkas, Valencia ve Mert Hakan sakatlıklarıyla giren, Adana deplasmanında Serdar Dursun’u kaybeden Fenerbahçe, son olarak Novak ve İrfan Can’dan gelen kötü haberlerle sarsıldı. Ancak camiayı endişelendiren bu olumsuzlukları Teknik Direktör Vitor Pereira kafaya takmıyor. Portekizli hoca, “Sakatlarımız var ama eksik değiliz. Önemli olan kimin oynadığı değil, ortaya konulan oyun” sözleriyle takımına duyduğu güveni dile getirdi.

Samatta dönüyor

Fenerbahçe ile Kadıköy’de hiç lig maçı kaybetmeyen Vitor Pereira, “Kendi oyun kimliğimizi sahaya yansıtıp kazanmak için savaşacağız” ifadesinde bulundu. Sakatlıktan yeni çıkan Valencia’yı Helsinki maçına da düşünerek riske etmeyecek olan Pereira, taze stoper Kim’i de yedek soyunduracak. FFP sebebiyle Avrupa’da forma giyemeyen Samatta ise eksikler sebebiyle Pereira tarafından Antalyaspor karşısında ilk on birde görevlendirilecek.

Pereira'dan usta işi dokunuşlar Adana Demir deplasmanından sonra Helsinki maçından da yüzünün akıyla çıkan Fenerbahçe’de Vitor Pereira’nın kısıtlı imkânlara rağmen hamleleri sonuç veriyor