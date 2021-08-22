Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nordsjaelland takımında yıldızlaşan ve Boussia Dortmund'a transfer olan ancak daha sonra gittiği kulüplerde dikiş tutturamayan Emre Mor, yeniden Süper Lig'e dönüyor.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre; Fatih Karagümrük, Emre Mor'un transferi için İspanyol ekibi Celta Vigo ile anlaşmaya vardı. 13 milyon Euro bonservis ödenen Emre Mor'dan 'Celta tarihinin en kötü transferi' olarak bahsedilen haberde, 24 yaşındaki futbolcunun maaşının yarısını Süper Lig ekibinin ödeyeceği ifade edildi.

İMZA İÇİN TÜRKİYE'YE GİTTİ

24 yaşındaki futbolcunun kadro dışı kaldıktan sonra Karagümrük'e imza atmak için Türkiye'ye gittiği ve Celta yönetimi'nin Karagümrük'ten gelen teklif sonrası rahat bir nefes aldığı iddia edildi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR, EMRE MOR'U REDDETTİ

Haberde son olarak Emre Mor'un Beşiktaş ve Trabzonspor'a önerildiği ancak bu teklifin reddedildiğinin altı da çizildi.

Mor, geçen sezon 12 maçta toplam 623 dakika forma giydi.

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