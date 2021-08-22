Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş-Gaziantep FK maçının 70. dakikasında fenalaşarak yere yığılan N'Sakala'dan sevindiren haber geldi. Beşiktaşlı futbolcu, sağlık durumunun iyi olduğu haberlerinin ardından bugün taburcu edildi.

GECEYİ MÜŞAHADE ALTINDA GEÇİRDİ

Dün akşam Süper Lig’in 2’nci haftasında, Gaziantep FK - Beşiktaş maçının 70. dakikasında biranda fenalaşarak sahada yığılıp kalan Fabrice N'Sakala, sahaya giren ambulans ile hemen hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetiklerin ardından N'Sakala, geceyi müşahede altında geçirdi. Sabah yapılan yeni tetkiklerin ardından başarılı oyuncu, hastaneden taburcu edildi.

"GAYET İYİ HİSSEDİYORUM"

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan N’Sakala, "Bir dakikalığına nefes alamadım. Ardından düştüm. Ama şimdi daha iyi hissediyorum. Bana geçmiş olsun mesajı gönderen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ailem, arkadaşlarım, taraftarlar hepsi çok güzel mesajlar yolladı. Şu anda gayet iyi hissediyorum" dedi.

N’Sakala ve beraberindekiler, tarifeli uçakla Gaziantep’ten İstanbul’a gitmek için havaalanına hareket etti.

Sergen Yalçın'dan N'Sakala açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçı esnasında rahatsızlanan N'Sakala'nın herhangi sorunu ve sıkıntısının olmadığını açıkladı.

Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, Gaziantep FK maçının 70. dakikası sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.