Futbol liglerinin yeniden başlamasının ardından kıyasıya rekabetler dünya spor arenasında seyir keyfi vermeye yeniden başladı. Premier Lig'de ikinci hafta maçları kapsamında Arsenal derbisine çıkan Chelsea, 2-0'lık skor elde edip galibiyeti aldı.
CHELSEA 2'DE 2 YAPTI
Londra derbisinde Arsenal, Chelsea'yi ağırladı. Chelsea'ye 7 yıl sonra geri dönen Lukaku, ikinci dönemindeki ilk maçına golle başladı.
Lukaku ile 15. dakikada öne geçen Chelsea, James'in 35. dakikada kaydettiği golle mücadeleden galip ayrıldı.
Liverpool, Brighton ve Tottenham'dan sonra Chelsea de puanını 6'ya çıkardı.
Premier Lig'de 2021-22 sezonu fikstürü belli oldu İngiltere Premier Lig’de 2021-22 sezonunun fikstürü çekildi. Premier Lig’den yapılan açıklamaya göre, 380 maçtan oluşan 38 hafta sürecek olan lig, 14 Ağustos’ta başlayacak ve 22 Mayıs 2022’de sona erecek.