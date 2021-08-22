Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağdan yapılan ortaya Haji Amir’den önce savunma ayak koydu. Boşta kalan topa Güray Vural uzaktan sert vurdu ancak kaleci Altay gole izin vermedi.

17. dakikada sol kanatta topla buluşan Samatta 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve müsait pozisyondaki Muhammed’e çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

43. dakikada Bünyamin’in sağdan yaptığı ortada kaleci Altay topu elinden kaçırdı. Ceza sahası içinde meşin yuvarlakla buluşan Amilton’un sert şutunda Altay bu kez hata yapmadı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx, İbrahim Bozbey xx

Fenerbahçe: Altay xx, Tisserand xx, Kim Minjae xx, Szalai xxx, Nazım x, Gustavo x, Sosa x, Ferdi x, Osayi x, Muhammed xx, Samatta x

Yedekler: Ertuğrul, Berke, Serdar Aziz, Mesut Özil, Valencia, Arda, Zajc, Fatih Yiğit, Melih

Teknik Direktör: Vitor Pereira

FTA Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin xx, Veysel xx, Naldo xx, Güray xxx, Nuri Şahin x, Houssam x, Poli xx, Freddy x, Amilton xx, Haji Amir x

Yedekler: Doğukan, Diogo Sousa, Sherel, Bahadır, Milosevic, Ufuk Akyol, Erkan Eybil, Gökdeniz, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Ersun Yanal