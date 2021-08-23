Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü, '3 Temmuz Kumpası' sebebiyle uğramış olduğu her türlü zararın tazmini için TFF'ye 250 milyon TL tutarında tazminat davası açtı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün; 3 Temmuz Kumpası sebebiyle uğramış olduğu her tür zararın tazmini için; o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak yaklaşık 250 Milyon Türk Lirası karşılığı tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'den 2 gollü zafer Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında kendi sahasında konuk ettiği FTA Antalyaspor’u ikinci yarının son dakikalarında bulduğu 2 golle mağlup etti.