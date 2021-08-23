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Süper Lig: Galatasaray: 0 - Hatayspor: 1
Süper Lig: Galatasaray: 0 - Hatayspor: 1
23.08.2021 - 22:05 |
Son Güncelleme:
23.08.2021 - 22:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
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Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 15. dakika Hatayspor 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
Maç devam ediyor....
Etiketler :
Galatasaray,
800779
https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/800779.aspx
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ALTAY
2
2
0
0
6
6
02
FENERBAHÇE A.Ş.
2
2
0
0
3
6
03
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
2
2
0
0
2
6
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
3
4
05
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
1
0
2
4
06
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
2
1
1
0
1
4
07
TRABZONSPOR A.Ş.
1
1
0
0
4
3
08
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
09
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
1
0
1
-2
3
10
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
2
1
0
1
-3
3
11
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
0
1
0
0
1
12
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
13
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
14
GÖZTEPE A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
15
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
2
0
1
1
-2
1
16
YUKATEL KAYSERİSPOR
2
0
1
1
-3
1
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
2
0
1
1
-3
1
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-1
0
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
2
0
0
2
-2
0
20
GZT GİRESUNSPOR
2
0
0
2
-4
0
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Yukatel Kayserispor
1 - 1
Adana Demirspor A.ş.
21.08.2021 19:15
Kasimpaşa
2 - 0
Gzt Giresunspor
21.08.2021 19:15
Rizespor
0 - 0
Vavacars Fatih Karagümrük
21.08.2021 21:45
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
0 - 0
Beşiktaş
21.08.2021 21:45
Alanyaspor
1 - 4
Altay
22.08.2021 19:15
Konyaspor
2 - 1
Başakşehir
22.08.2021 21:45
Fenerbahçe
2 - 0
Fraport Tav Antalyaspor
22.08.2021 21:45
Göztepe
0 - 1
öznur Kablo Yeni Malatyaspor
23.08.2021 19:15
Trabzonspor
-
Sivasspor
23.08.2021 21:45
Galatasaray
-
Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
2
2
0
0
5
6
02
EYÜPSPOR
2
2
0
0
3
6
03
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
2
0
0
3
6
04
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
2
2
0
0
2
6
05
TUZLASPOR A.Ş.
2
1
1
0
2
4
06
YILPORT SAMSUNSPOR
1
1
0
0
2
3
07
MENEMENSPOR A.Ş.
2
1
0
1
1
3
08
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
-1
3
09
ADANASPOR A.Ş.
2
0
2
0
0
2
10
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
2
0
0
2
11
BURSASPOR
1
0
1
0
0
1
12
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
13
ALTINORDU
2
0
1
1
-2
1
14
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
15
KOCAELİSPOR
2
0
1
1
-3
1
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
İSTANBULSPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
20.08.2021 20:30
Yilport Samsunspor
3 - 1
Balikesirspor
21.08.2021 19:15
Eyüpspor
2 - 1
Ankara Keçiörengücü
21.08.2021 21:45
Altinordu
1 - 3
Tuzlaspor A.ş.
21.08.2021 21:45
Adanaspor
0 - 0
Gençlerbirliği
22.08.2021 17:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor
1 - 0
Menemenspor A.ş.
22.08.2021 17:00
Bereket Sigorta ümraniyespor
2 - 0
Istanbulspor
22.08.2021 19:15
Ankaragücü
0 - 0
Kocaelispor
22.08.2021 21:45
Manisa Futbol Kulübü
1 - 0
Denizlispor
23.08.2021 19:15
Erzurumspor
-
Bursaspor
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