Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivasspor, Trabzonspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 2. maçını oynadı. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 2. yenilgisini elde etti. Kırmızı-beyazlılar, ligin ilk haftasında Koynaspor’a 1-0 yenilmişti.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.

SİVASSPOR'UN İLK GOLÜNÜ ISAAC COFİE ATTI

Sivasspor’da Isaac Cofie, maçın 70. dakikasında topu ağlara gönderirken takımının bu sezonki ilk golünü atan isim oldu. Cofie ayrıca bu sezon Sivasspor forması altında 2 maça çıkarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi. 1 kez ilk 11’de görev alan Cofie, 127 dakika sahada kaldı.

Sivasspor’dan tur pozu UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında DG Sivasspor, sahasında Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kaldı ve avantajlı olarak bir üst tura çıktı. Kırmızı-beyazlı takım maç sonu soyunma odasında hatıra pozu verdi.

Sivasspor'a ünlüler camiasından ziyaret Süper Lig ekibi Sivasspor'a, ünlü oyuncular Şafak Sezer ve Ömer Kurt ile şarkıcı Ercan Avşar ziyaret gerçekleştirdi.