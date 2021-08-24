Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda madalya alan millî sporcularla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Millî sporculara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, toplamda 13 madalya kazanarak rekora imza attı. Madalya alan sporcularımızı ve bütün sporcularımızı milletim adına tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum. İvme kaybettiğimiz branşlara daha da ağırlık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Desteğimiz sürecek

Tokyo’da mücadele eden 108 sporcunun her birinin mücadelesi ve centilmenlikleriyle örnek olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bütün sporcularımızı her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz. Tokyo 2020’den çıkardığımız derslerin ışığında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na yönelik hazırlıklarımızı da şimdiden başlatacağız. Nasıl Tokyo’da 2019 Rio’daki başarımızın üstüne çıkmışsak inşallah Paris’te de çıtayı daha yukarı taşıyacağız” diye konuştu.

Mete tarihi bugüne taşıdı

Okçulukta olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz’a özel ilgi gösteren Erdoğan “Mete’ye farklı bakıyorum. Mete aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat biliyorsunuz okçulukta bambaşkaydı” ifadelerini kullandı.

CİDDİ YATIRIMLAR

81 ilimizi tesislerle donattık

∂ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilin tamamında kurdukları tesislerle spor altyapısına çok ciddi yatırımlar yaptıklarını hatırlatırken “Son 19 yılda katedilen bu mesafeyi önemsiyoruz ama yeterli görmüyoruz” dedi.

Erdoğan'dan 'Olimpiyat' mesajı: Bizlere büyük gurur yaşattınız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk Olimpiyat Milli Takımı'nı tebrik etti.

Olimpiyat sporcularımız yurda döndü Tokyo Olimpiyatları’nda mücadele eden sporcular yurda döndü. 13 madalya ile olimpiyatlardaki en fazla madalya kazanılan organizasyondan dönen sporcular, havalimanında coşkuyla karşılandı.