Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sıkışık fikstüre hazırlanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken Mert Müldür ismi ön plana çıktı. N'Sakala'nın yaşadığı rahatsızlık ve yabancı sınırı sebebiyle değişiklik yaparken çok zorlanan teknik direktör Sergen Yalçın, kadroya katılacak yeni oyuncunun çok yönlü olmasını istiyor. Bu anlamda sağ ve sol bekte oynayabilen, stoperde de görev yapabilen Mert Müldür, Beşiktaş için tam aranan kan olarak gözüküyor. Sergen Yalçın da yönetimle yaptığı görüşmede millî futbolcuyu kaçırmamaları gerektiğini söyledi. İtalya Serie A'da Sasuolo forması giyen 22 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2024''e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Olmazsa Kaan

İtalyan ekibi de Beşiktaş'ın ilgisine sıcak bakıyor. Genç oyuncunun kiralanıp Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayıp değerini artırması isteniyor. Siyah beyazlı idareciler satın alma opsiyonu konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Mert Müldür transferi gerçekleşmezse rota yeniden Kaan Ayhan'a çevrilecek. Millî stoper sağ bekte de görev yapabiliyor. Mert Müldür gibi Sassuolo forması giyen oyuncu için İtalyan ekibi Beşiktaş'tan 6 milyon avro bonservis bedeli isteyince görüşmeler rafa kaldırılmıştı.

YENİ SOL BEK ALINABİLİR

N'Sakala bekleniyor

Savunmaya sadece stoper takviyesi yapmak isteyen yönetimin planları N'Sakala'nın rahatsızlığı sebebiyle askıya alındı. Kongolu oyuncunun detaylı raporunu bekleyen siyah beyazlı idareciler, çıkacak sonuca göre transferde rotasını belirleyecek.

SAMPDORİA İSTİYOR

Ljajic müjdesi

∂ Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı ve yıllık 2,5 milyon avro ücreti olan Âdem Ljajic'e talip çıktı. İtalyan basınında çıkan haberde , Sampdoria'nın Boşnak asıllı yıldız için Beşiktaş'la görüştüğü yazıldı. 29 yaşındaki oyuncu daha önce İtalya'da Fiorentina, Roma, İnter ve Torino formalarını giymişti.

Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, Gaziantep FK maçının 70. dakikası sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

Batshuayi resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, Belçikalı forvet Michy Batshuayi ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandığını açıkladı. Siyah-beyazlılar Chelsea'ye 150 bin Avro kiralama bedelinin yanı sıra, futbolcunun 3 milyon 165 bin Avroluk garanti ücretini ödeyecek.