Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’in ilk haftasında Yeni Malatyaspor karşısında 5-1’lik skorla kazanan ve hafta içinde Roma’ya karşı oynadığı futbolla sezonun geri kalanı için taraftarlarını heyecanlandıran Trabzonspor, evinde oynadığı ilk lig maçında Sivasspor’u yenerek yoluna kayıpsız devam etti: 2-1. Bordo mavili takımı galibiyete taşıyan goller Malatya’yı da boş geçmeyen Bakasetas ve Nwakaeme’den geldi.

Açılış Bakasetas’tan

∂ Maça hızlı başlayan Abdullah Avcı’nın öğrencileri, gol perdesini 14. dakikada açtı. Nwakaeme’nin şutu Azubuike’den sekerken, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, Nijeryalı oyuncunun elle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas bu sezonki ikinci golünü attı ve ilk 45 dakika Trabzonspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İsmail’in hatası

∂ Trabzonspor, 47’de Hamsik’in şutunu iyi takip eden Nwakaeme ile ikinci golü buldu: 2-0. 68’de Kayode’nin ceza sahasında Edgar’ın müdahalesiyle yere kalması sonrasında penaltı kazanan Sivasspor’da Gradel topu Uğurcan’a nişanladı. Kafa vuruşunda da Uğurcan başarılı oldu ama seken topu İsmail iyi uzaklaştıramayınca Cofie farkı bire indirdi: 2-1. Ancak bu gol Sivasspor’a puan için yetmedi ve Trabzonspor maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bu nasıl penaltı?

Maçı değerlendiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun büyük bölümünü domine ederek oynadık. Top çoğunlukla bizdeydi. Son bölümlerde girdiğimiz pozisyonlar vardı. Kazandığımız için mutluyum zor maçlar bunlar, oyuncularımı tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.

Puan için gelmiştik

∂ Avcı, "Sivasspor'un pozisyonu penaltıysa, Djaniny'ninki her türlü penaltı. Bundan sonra takip edeceğim" siteminde bulunurken, Sivasspor çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, "Mağlup olduk, üzgünüz. Puan ve puanlar için gelmiştik. Oyunu çirkinleştirecek işlerle uğraşmadık" şeklinde konuştu.

Trabzonspor’un forma satışlarına yöneticilerden tam destek Trabzonspor'un eski ve yeni yöneticileri, tarihli ve plakalı sayılarla forma alarak kulübe destekte bulundu.