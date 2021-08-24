Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

FETÖ’nün futbol ayağının mağdurlarından Fenerbahçe’den beklenen hamle geldi. Sarı lacivertli camia 3 Temmuz Sözde Şike Davası’yla ilgili mahkemenin aldığı beraat kararı için Yargıtay’dan onama kararı beklerken, Fenerbahçe yönetimi, TFF’ye tazminat davası açtı. Her fırsatta, şike sürecinde Fenerbahçe’ye karşı hareket edenlerden hesap soracaklarını söyleyen Başkan Ali Koç talimatı verdi. Fenerbahçe, maddi ve manevi zararları tazmin edebilmek adına mahkemeye başvurdu. “O dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren TFF’ye tazminat davası açıldı.

Bu daha başlangıç

Fenerbahçe camiasının yüreğine bir damla su serpen davada talep edilen rakam 250 milyon lira. Camia bu rakamı az buldu, ancak yönetim yaptığı resmî açıklamada, “Bu sürecin ilk adımı olarak fazlaya dair haklarımız saklı tutularak 250 milyon Türk Lirası tutarında tazminat davasını açtığımızı tüm kamuoyuna bildiririz” vurgusuyla “Bu henüz başlangıç” mesajı verdi. Yönetim, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi bu dönemde camianın desteğini talep ederken, ateş “Şimdi Hesap Vakti” başlığıyla sosyal medya hesaplarından yakıldı.

HELSİNKİ HAZIRLIĞI

Mert Hakan sevindirdi

∂ Fenerbahçe, Helsinki deplasmanı için hazırlıklara başladı. Ligde oynanan ve 2-0 kazanılan Antalya karşısında ilk on birde görev yapanların yenilemeyle yetindiği antrenmanda diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı. Mert Hakan’ın takımla çalışması teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Mutlu bir canavar!

Fenerbahçe’nin Koreli stoperi Kim Min-Jae dün medyanın önüne çıktı. Samandıra’da düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kim, “Avrupa’dan teklifler aldım, bu sır değil. Ama Fenerbahçe’nin projesi benim için en uygun olanıydı. Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira’ya bana gösterdikleri ilgi için teşekkür ederim” dedi. “Bu takımda maça çıktığım için onurlu hissediyorum” ifadesinde bulunan Koreli, canavar lâkabından memnun olduğunu da sözlerine ekledi.

Kim Min-Jae: Fenerbahçe'de olmak mutluluk verici Fenerbahçe'nin yeni transferi 24 yaşındaki Kim Min-jae , Avrupa'nın önemli takımlarından teklif aldığını ve sarı-lacivertlilerin kendisine sunduğu projeyi en iyi seçenek olarak gördüğünü ifade etti.