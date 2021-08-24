Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

MUSTAFA ER İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.

Emre Belözoğlu, Bursaspor'u reddetti Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun, Bursaspor'un teknik direktörlük teklifini reddettiği ortaya çıktı.