Bursaspor, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır" ifadesine yer verildi.

MUSTAFA ER İLE YOLLAR AYRILMIŞTI

Bursaspor, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında sahasında Adanaspor'la 1-1 berabere kalmasının ardından teknik direktör Mustafa Er ile yollarını ayırmıştı.

Emre Belözoğlu, Bursaspor'u reddetti Emre Belözoğlu, Bursaspor'u reddetti Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Emre Belözoğlu'nun, Bursaspor'un teknik direktörlük teklifini reddettiği ortaya çıktı.