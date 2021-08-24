Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün gerçekleşecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreninde Türk bayrağını taşıyacak sporcuları açıkladı.

Oyunlarda atletizm T11 kategorisinde kadınlar 1500 metrede mücadele edecek Havva Elmalı ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nın müsabakalarında forma giyecek Mücahit Günaydın, açılış töreninde kafilenin en önünde yer alacak.

HAVVA ELMALI KİMDİR?

Milli atlet Havva Elmalı, 12 Ağustos 2003 tarihinde Giresun'da doğdu. Havva, 2021 Avrupa Para Atletizm Şampiyonası'nda bronz madalya, 2019 Dünya Gençler Para Atletizm Şampiyonası'nda ise altın madalya kazandı.

MÜCAHİT GÜNAYDIN KİMDİR?

Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'nda forma giyen Mücahit Günaydın ise 25 Mart 1999'da Ordu'da dünyaya geldi. Mücahit, 23 Yaş Altı Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda ikinciliği, 2016 ve 2018'de düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonalarında ise altın madalya kazanan milli takımların kadrosunda yer aldı.

Havva Elmalı ile Mücahit Günaydın, Paralimpik Oyunları'nda ilk kez mücadele edecek.

Tokyo 2020 Paralimpik'te Tunus takımında Covid-19 saptandı Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları için Japonya'ya gelen Tunus Ulusal Paralimpik Takımı üyesinin koronavirüs testi pozitif çıktığı duyuruldu.