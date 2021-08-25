Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda fırtına estiriyor. D grubunda çıktığı 5 maçı da ağırlığını koyarak kazanan A Milli Voleybol takımımızın yeni rakibinin Çekya olduğu öğrenildi.

MÜCADELE PLPOVDİV KENTİNDE GERÇEKLEŞECEK

D Grubu'ndaki son maçında Hollanda'yı 3-0 yenen ve lider olarak tur atlayan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan'a 3-0 mağlup olan ve B Grubu'nu dördüncü sırada tamamlayan Çekya ile eşleşti.

Türkiye ile Çekya arasındaki mücadele, 29 Ağustos Pazar günü Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde oynanacak.

Filenin Sultanları'ndan 5'te 5 2021 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubunda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son maçında Hollanda'yı 3-0 yenip, 5'te 5 yaptı ve grubu lider tamamladı.

A Milliler, Finlandiya'yı 3-0 devirdi A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki 4. maçında Finlandiya'yı 3-0 mağlup etti.