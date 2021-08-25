Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray uzun süredir takipte olduğu Olimpiu Morutan transferinde mutlu sona ulaştı. Satranç gibi geçen pazarlıklar, karşılıklı hamleler derken sarı kırmızılılar 22 yaşındaki oyuncuyu 5 milyon avro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattı. Aslan’ın Morutan ile ilgilendiğini duyan Gigi Becali kapıyı 15 milyon avrodan açmıştı. Cimbom’dan ses çıkmayınca ise “Asla 10 milyon avrodan aşağı bir rakama bırakmam” dedi. Tam bu noktada devreye giren Başkan Burak Elmas, bir hamleyle Morutan için bir teklif yapmadıklarını, bu rakamlara da asla çıkmayacaklarını net bir şekilde dile getirip transferi soğumaya bıraktı.

KAP'a bildirildi

İstanbul’a gitmeyi kafasına koyan Morutan ise Galatasaray ismini hiç ağzından düşürmediği gibi, moral bozukluğu performansına yansıdı. Oyuncusundaki düşüşü fark eden Becali, daha geç olmadan sarı kırmızılıların kapısını kendi çaldı ve bütün kozlar Aslan’ın eline geçti. Galatasaray’ın istediği şartlar oluşunca da yeniden başlayan pazarlıklar neticesinde Rumen oyuncu muradına erdi. G.Saray'ın transferini KAP'a bildirdiği yirmi iki yaşındaki yıldız isim 10 numaralı formayı giyecek. Morutan'ın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra beş yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

HAKARETTEN SEVK

Elmas PFDK'da

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 20 Ağustos'ta kulüp sitesinden yaptığı açıklamalar sebebiyle 'hakaretten' ve Hatay maçındaki "talimatlara aykırı hareketi" sebebiyle PFDK'ya sevk edildi. Başkan, Rize ile yaşadıkları Oğulcan Çağlayan problemine TFF'den kendisinde saklı bulunan bazı isimlerin aleyhlerine müdahil olduğunu iddia etmişti.

Topun ağzından kurtarıcı rolüne

Golün mimarları

G.Saray, Hatay karşısında son dakikalarda bulduğu golle kazanmayı başardı. Ancak 88’de gelen golde sürpriz isimlerin ortaklığı ön plana çıktı. Çok değil bundan birkaç hafta önce oynanan St. Johnstone maçında taraftarın ıslıkladığı Ömer Bayram asist yapan oyuncuydu.

İstenmiyorlardı

Taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Luyindama da golü attı. Başkan Burak Elmas’ın “Kendinize kulüp bulun” dediği Feghouli de geçen sezon attığı iki gole, bu sezon beş maçta ulaştı. Her sene başka takıma kiralanan Diagne de 4 maçta 3 golle en skorer isim.

Morutan tamam Sarı kırmızılı kulübün bonservis bedeli olarak 5,7 milyon avro ödeyeceğini öne süren Rumen isim, bunun 4,2 milyonunun peşin, kalan 1,5 milyonun ise UEFA gruplarına kalınması hâlinde ödeneceğini duyurdu