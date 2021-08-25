Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep'le karşılaşan Beşiktaş, futbolcusu N'Sakala'nın fenalaşar rahatsızlanmasıyla büyük şok yaşamıştı. Tedavi altına alınan futbolcu taburcu edilmiş ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Bugün yapılan açıklamada Beşiktaş Kulüp Doktoru Kerem Tekinülkü, N'Sakala'nın fizyolojik sebeplerden dolayı fenalaştığını duyurdu.

Sergen Yalçın'dan N'Sakala açıklaması Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gaziantep maçı esnasında rahatsızlanan N'Sakala'nın herhangi sorunu ve sıkıntısının olmadığını açıkladı.

Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala maç sırasında fenalaştı Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala, Gaziantep FK maçının 70. dakikası sırasında fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.