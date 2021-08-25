Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tenisseverler 2021 ABD Açık'ı sabırsızlıkla beklerken, turnuvaya katılamayacak isimler arasına bir yenisi daha eklendi. Kadınlar dünya sıralamasının 22. basamağında bulunan ABD'li tenisçi Serena Williams, sakatlığından ötürü ABD Açık'ta mücadele edemeyecek.

TURNUVADA FEDERER VE NADAL'DA YOK

Sakatlığı yüzünden ilk sette terk etmek zorunda kaldığı Wimbledon'daki ilk tur maçından beri kortlardan uzak kalan 39 yaşındaki Williams, Roger Federer, Rafael Nadal, Dominic Thiem gibi 2021 ABD Açık'ı kaçıracak önemli isimler arasına eklendi.

TURNVADA 6 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan Williams, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Doktorlar ve sağlık ekibimin tavsiyesini göz önünde bulundurarak diz ardı kirişimdeki yırtığın tamamen iyileşmesi için ABD Açık'tan çekilmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

ABD Açık tek erkekler finalinde şampiyon Dominic Thiem ABD Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Avusturyalı Dominic Thiem, oldukça çekişmeli geçen maçta Alman rakibi Alexander Zverev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

ABD Açık'ta tek kadınlar finali kazananı Naomi Osaka ABD Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalini, Belaruslu rakibi Victoria Azarenka'yı 2-1 yenen Japon Naomi Osaka kazandı.