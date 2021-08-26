Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezinde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Ayrıca kura sırasında 2020-2021 sezonunun (yılın teknik direktörü, futbolcusu) en iyileri de ödüllendirilecek.

UNVANI ÇOK

Devler Ligi’nde grup maçları 14-15 Eylül’de başlayıp 7-8 Aralık’ta sona erecek. Final, 28 Mayıs'ta Rusya’da oynanacak. Güçlü rakip korkusu bulunmayan siyah beyazlılar, son olarak 2017-2018 sezonunda katıldığı Devler Ligi'nde grubunu lider bitiren ilk Türk takımı olmuştu. Beşiktaş, ayrıca yine grup aşamalarında en fazla puan toplayan, en çok gol atan ve en çok galibiyet alan Türk takımı unvanlarının da sahibi.

1. TORBA

Chelsea

Villarreal

A. Madrid

M. City

B. Münih

Inter

Lille

S. Lizbon

2. TORBA

R. Madrid

Barcelona

Juventus

M. United

PSG

Liverpool

Sevilla

Dortmund

3. TORBA

Porto

Ajax

Shakhtar (*)

RB Leipzig

Salzburg

Benfica (*)

Atalanta

Zenit

4. TORBA

Beşiktaş

D. Kiev

Sheriff

C. Brugge

Y. Boys (*)

Milan

Malmö (*)

Wolfsburg

NOT: Yıldızlı takımlar, son maçların sonuçlarına göre üçüncü ya da dördüncü torbada bulunacak.

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