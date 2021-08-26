UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak. Gruplar, İstanbul'daki Haliç Kongre Merkezinde saat 19.00'da çekilecek kuranın ardından belirlenecek. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, kura çekimindeki tek Türk temsilcisi olacak. Ayrıca kura sırasında 2020-2021 sezonunun (yılın teknik direktörü, futbolcusu) en iyileri de ödüllendirilecek.
UNVANI ÇOK
Devler Ligi’nde grup maçları 14-15 Eylül’de başlayıp 7-8 Aralık’ta sona erecek. Final, 28 Mayıs'ta Rusya’da oynanacak. Güçlü rakip korkusu bulunmayan siyah beyazlılar, son olarak 2017-2018 sezonunda katıldığı Devler Ligi'nde grubunu lider bitiren ilk Türk takımı olmuştu. Beşiktaş, ayrıca yine grup aşamalarında en fazla puan toplayan, en çok gol atan ve en çok galibiyet alan Türk takımı unvanlarının da sahibi.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
A. Madrid
M. City
B. Münih
Inter
Lille
S. Lizbon
2. TORBA
R. Madrid
Barcelona
Juventus
M. United
PSG
Liverpool
Sevilla
Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar (*)
RB Leipzig
Salzburg
Benfica (*)
Atalanta
Zenit
4. TORBA
Beşiktaş
D. Kiev
Sheriff
C. Brugge
Y. Boys (*)
Milan
Malmö (*)
Wolfsburg
NOT: Yıldızlı takımlar, son maçların sonuçlarına göre üçüncü ya da dördüncü torbada bulunacak.
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