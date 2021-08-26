Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alpine'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2005 ve 2006'da F1 şampiyonluğuna ulaşan Alonso'nun sözleşmesi bir yıl uzatıldı.

40 yaşındaki Alonso, iki yıl aranın ardından döndüğü şampiyonada topladığı 38 puanla takım arkadaşı Esteban Ocon'un bir puan gerisinde, pilotlar klasmanının 11. sırasında yer alıyor.

ŞİFRELİ PAYLAŞIMI İLE MESAJ VERMİŞTİ

Fernando Alonso, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı ilginç paylaşımlarla, 24 saat içerisinde büyük bir haber vereceklerini duyurmuştu.

Alonso, "BTV vras nduvrg ddwa. Eno iw giadt gby awa, Q’z xwptbvrg ewqf mn ndlr!!!!" şeklindeki paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

İlk bakışta bu mesajda yazılanların bir anlamı bulunmuyor ancak çok geçmeden bu paylaşımdaki mesajın şifresi çözüldü.

Bu paylaşımdaki gizli mesajın, "Yakında büyük haberler geliyor. Ve size biraz takılmak için, bu şifreli mesajı tweet atıyorum." olduğu belirtildi.