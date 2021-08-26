Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezonun ilk maçında Galatasaray'ın Giresunspor'la yapılan mücadele esnasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve bu sebeple 8 maçtan men cezası alan Marcao'nun cezası TFF Tahkim kurulunca onaylandı.

8 MAÇ MEN VE 21 BİN LİRA PARA CEZASI ALDI

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Tahkim Kurulunun, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saha içinde uyguladığı şiddet nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Marcao'ya verdiği 8 maçlık men ve 21 bin lira para cezasına yapılan itirazı görüştüğü belirtildi.

OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Marcao'nun takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 8 resmi müsabakadan men ve 21 bin lira para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme talebinin reddine oy çokluğu ile karar verilmiştir."

PFDK, Marcao'ya 8 maç ceza verdi Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi.

Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Aile içinde hallederiz “Bu bir aile meselesidir. Biz teknik direktörümüzle, kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse G.Saray üzerinden racon kesmesin”