Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösterdi. Süper Lig'in ilk haftasındaki Adana Demirspor karşılaşması ve HJK Helsinki ile İstanbul'da oynanan ilk maçta sakatlıktan ötürü forma giyemeyen Enner Valencia, karşılaşmada attığı 3 golle başarının en önemli mimarlarından olurken, Ekvadorlu oyuncu bu performansıyla 12 yıl sonra bir ilke de imza attı.

AVRUPA'DA SON HAT-TRICK YAPAN İSİM GÜIZA'YDI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında hat-trick yapan son futbolcusu Daniel Güiza'ydı. İspanyol forvet, 2009 yılında Honved karşısında 3 gol atmıştı. OPTA verilerine göre Enner Valencia, Helsinki karşısında hat-trick yaparak 12 yıl sonra bu başarıya imza atan ilk futbolcu oldu.

Fenerbahçe Finlandiya'da güle oynaya turladı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, 1-0'lık galibiyetin rövanşında HJK Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup etti ve bir üst tura çıktı.