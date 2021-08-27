Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu grup etabının kurası bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde çekiliyor. Avrupa Ligi'de kura saat 13.00'te başladı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe kuraya 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan katılıyor..

TAKIM SAYISI 32'YE DÜŞTÜ

Avrupa Ligi’ndeki takım sayısı bu sezon 48’den 32’ye düşürüldü. Lig'de ekipler 8 gruba ayrılacak. Her grupta 4 takım olacak. Grup aşamasından sonra ise Avrupa Ligi gruplarını ikinci bitiren takımlar ile Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmak için play-off turunda karşılaşacaklar.

AVRUPA'DA RAKİPLERİMİZ BELLİ OLDU

Fenerbahçe D Grubu'nda Olimpiacos ve E. Frankfurt ve Antwerp ile eşleşti

Galatasaray E Grubu'nda Lazio, L. Moskova ve Marsilya ile eşleşti

1. TORBA

-Lyon

-Napoli

-Bayer Leverkusen

-Dinamo Zagreb

-Lazio, Monaco

-Legia Varşova

-Olympiakos

2. TORBA

-Braga

-Eintracht Frankfurt

-Leicester City

-Lokomotiv Moskova

-Genk

-Celtic

-Crvena Zvezda

-Rangers

3. TORBA

-FENERBAHÇE

-PSV

-Marsilya

-Ludogorets Razgrad

-West Ham United

-Real Betis

-Real Sociedad

-Spartak Moskova

4. TORBA

-GALATASARAY

-Sparta Prag

-Midtjylland

-Ferencváros

-Brøndby

-Rapid Wien

-Antwerp

-Sturm Graz