Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, kulübün sosyal medya hesabı ve resmi internet sitesindeki açıklamalarında yer alan hakaretlerinden dolayı Burak Elmas'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Kurulun, aynı nedenle sarı-kırmızılı kulübe de 100 bin lira para cezası verdiği belirtildi.

PFDK'nin, Fenerbahçe Kulübüne, resmi sosyal medya hesabından sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı 100 bin, sarı-lacivertli yöneticilerden Selahattin Baki'ye 45 bin, Alper Pirşen'e de 30 bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Burak Elmas'tan Marcao yorumu: Aile içinde hallederiz “Bu bir aile meselesidir. Biz teknik direktörümüzle, kaptanlarımızla görüşerek aile içinde gereken cezayı vereceğiz. Başka kimse G.Saray üzerinden racon kesmesin”

Burak Elmas'tan Falcao ve Feghouli açıklaması Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yüksek ücretleri nedeniyle Falcao ve Feghouli’den kulüp bulmalarını istediklerini söyleyerek, Morutan ile ilgili olarak da bugüne kadar herhangi bir tekliflerinin olmadığını ve olmayacağını söyledi.