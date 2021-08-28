Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi’nde 2021-2022 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul’da yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kurayla belirlendi. Kura çekimine üçüncü torbadan katılan Fenerbahçe, D Grubu’nda Olmpiakos, Eintracht Frankfurt ve Antwerp ile birlikte yer aldı. Dördüncü torbada bulunan Galatasaray, E Grubu’nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile eşleşti.



Final Sevilla’da

Bu sezon Avrupa Ligi’ndeki takım sayısı 48’den 32’ye düşürüldü. Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlar, Şampiyonlar Ligi’nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off’larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. Üçüncüler ise UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam edecek. Grup maçları, 16 Eylül’de başlayacak final ise18 Mayıs 2022’de Sevilla şehrinde oynanacak.

İSTANBUL’A YAKIŞAN EV SAHİPLİĞİ

Avrupa Ligi’nin grup kuralarını UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti ve geçen sezon Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Villarreal’in eski futbolcuları Andres Palop ile Marcos Senna çekti. UEFA Başkanı Alexander Ceferin, İstanbul iki gün boyunca devam eden kura organizasyonunun çok başarılı geçtiğini söylerken “İstanbul adına ve güzelliğine yakışır bir ev sahipliği yaptı” ifadelerini kullandı.

Kasa rahatlayacak

∂ Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nden hatırı sayılır bir gelir elde edecek. Gruptaki takımları 3,4 milyon avro ayakbastı parası bekliyor. Avrupa Ligi’nde katsayı hissesi %15 olarak uygulanıyor. Bu da kulüplerimizin ortalama 3,1 milyon avro daha alacağı anlamına geliyor. Bunların haricinde galibiyet başına 630 bin avro, beraberlik başına da 210 bin avro kazanılacak. Grubu birinci bitiren takım 1,1 milyon avro, grup ikincisi 550 bin avro alacak. Gruptan çıkan takıma 500 bin avro daha gelecek…

ALİ KOÇ MEMNUN

Orta şekerli

Kurayı değerlendiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç “Beşiktaş iyi bir kura çekti. Bizim ve Galatasaray’ın kuraları da orta şekerli. Bu sene farklı bir enerji yakaladık, 3-4 transferi daha bitirebilirsek bu gruptan rahat çıkarız” değerlendirmesinde bulundu.

UEFA AVRUPA LİGİ FORMATI

Hangi sıra nereye?

∂ Grubunu lider bitiren son 16 turuna kalacak. ∂ 2. sırada tamamlayan Devler Ligi’nin grup üçüncüleriyle Avrupa Ligi play-off’larına katılarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek. ∂ Grupta 3. olan yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde devam edecek. ∂ Dördüncü olan is Avrupa defterini kapatacak.

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