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Kübra Korkut'tan bronz madalya
28.08.2021 - 09:04 | Son Güncelleme: 28.08.2021 - 09:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek kadınlarda (Sınıf 7) Kübra Korkut, bronz madalya kazandı.
Etiketler : kübra korkut,
801280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/801280.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
2
1
0
2
7
02
ALTAY
2
2
0
0
6
6
03
TRABZONSPOR A.Ş.
2
2
0
0
5
6
04
GALATASARAY A.Ş.
2
2
0
0
3
6
05
FENERBAHÇE A.Ş.
2
2
0
0
3
6
06
BEŞİKTAŞ A.Ş.
2
1
1
0
3
4
07
KASIMPAŞA A.Ş.
2
1
1
0
2
4
08
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
2
1
1
0
1
4
09
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
3
1
1
1
-1
4
10
AYTEMİZ ALANYASPOR
2
1
0
1
-2
3
11
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
2
1
0
1
-3
3
12
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
3
0
2
1
-1
2
13
ATAKAŞ HATAYSPOR
2
0
1
1
-1
1
14
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
15
GÖZTEPE A.Ş.
2
0
1
1
-1
1
16
YUKATEL KAYSERİSPOR
2
0
1
1
-3
1
17
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-4
1
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
2
0
0
2
-2
0
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
2
0
0
2
-2
0
20
GZT GİRESUNSPOR
2
0
0
2
-4
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
27.08.2021 20:30
Fraport Tav Antalyaspor 3 - 2 Rizespor
27.08.2021 21:45
Adana Demirspor A.ş. 1 - 1 Konyaspor
28.08.2021 19:15
öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
28.08.2021 19:15
Başakşehir - Yukatel Kayserispor
28.08.2021 21:45
Beşiktaş - Vavacars Fatih Karagümrük
28.08.2021 21:45
Atakaş Hatayspor - Alanyaspor
29.08.2021 19:15
Kasimpaşa - Galatasaray
29.08.2021 19:15
Sivasspor - Göztepe
29.08.2021 21:45
Gzt Giresunspor - Trabzonspor
29.08.2021 21:45
Altay - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
3
2
1
0
4
7
02
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
2
2
0
0
5
6
03
EYÜPSPOR
2
2
0
0
3
6
04
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
2
2
0
0
3
6
05
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
2
2
0
0
2
6
06
YILPORT SAMSUNSPOR
1
1
0
0
2
3
07
MENEMENSPOR A.Ş.
2
1
0
1
1
3
08
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
-1
3
09
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
2
1
0
1
-1
3
10
ADANASPOR A.Ş.
2
0
2
0
0
2
11
MKE ANKARAGÜCÜ
2
0
2
0
0
2
12
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
2
0
1
1
-1
1
13
BURSASPOR
2
0
1
1
-1
1
14
ALTINORDU
2
0
1
1
-2
1
15
GENÇLERBİRLİĞİ
2
0
1
1
-2
1
16
KOCAELİSPOR
2
0
1
1
-3
1
17
İSTANBULSPOR A.Ş.
2
0
0
2
-3
0
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
0
2
-3
0
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
27.08.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 3 - 1 Beypiliç Boluspor
28.08.2021 19:15
Ankara Keçiörengücü - Adanaspor
28.08.2021 19:15
Kocaelispor - Yilport Samsunspor
28.08.2021 21:45
Menemenspor A.ş. - Bereket Sigorta ümraniyespor
28.08.2021 21:45
Bursaspor - Eyüpspor
29.08.2021 19:15
Erzurumspor - Royal Hastanesi Bandirmaspor
29.08.2021 19:15
Gençlerbirliği - Manisa Futbol Kulübü
29.08.2021 21:45
Denizlispor - Ankaragücü
29.08.2021 21:45
Istanbulspor - Altinordu