Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Hafta içi Randers’ı geçerek adını UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara yazdıran Galatasaray, Süper Lig’e iyi bir dönüş yapmak amacında. Bugün Kasımpaşa’nın misafiri olacak olan Aslan’da, Avrupa’da forma giyemeyen Nelsson ve Cicaldau sahada olacak. Ayrıca Sekidika’nın kiralanmasıyla beraber lisansı çıkan Morutan’ın da oynamasında bir engel bulunmuyor. Fatih Terim antrenmanlarda denediği Rumen oyuncuyu ilk on bir de sahaya sürmeyi düşünüyor. Tecrübeli teknik adam ayrıca yorgunluğu da düşünerek birkaç bölgede rotasyon yapmayı da planlıyor.

Kayıpsız devam…

Avrupa’dan sonra ligde de kayıpsız yoluna devam etmek isteyen Fatih Hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Ciddi bir değişim içeresindeyiz. Aramıza katılanlar, ayrılanlar oluyor, daha da olacak. Bir ritim yakaladık ve gün geçtikçe oyunumuzu geliştiriyoruz. Randers maçının özellikle ikinci yarısında çok etkiliydik. Aynı hırsı ve güzel oyunu sizden Kasımpaşa karşısında da bekliyorum. Bu süreçte kazanarak devam etmek çok önemli. Puan kaybı istemiyorum” diyerek galibiyet beklediğinin altını çizdi.

Terim'den '10 numara' mesajı: Sürpriz bekleyin Galatasaray’ın hocası Randers önünde turu geçmek istediklerini belirtirken transfer sürecinde hem yeni katılımların (yerli kaleci) hem de ayrılıkların olabileceğini söyledi.

Terim'den oyuncularına: Aslan gibi oynayın Avrupa dönüşü lig sınavında rotasyona gidecek olan G.Saray’ın hocası öğrencilerine “Hem galibiyet hem de etkili ve güzel bir oyun bekliyorum” dedi