Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen hafta Gaizantep'te tekleyen son şampiyon Beşiktaş sahasında kaldığı yerden devam etti. Karagümrük ısrarla ve sabırla topu ayağa oynayarak başladı maça. Misafir ekibin pas istatistiğinde ezici bir üstünlük kurmasını sağlayan bu durum aynı zamanda riskliydi. Kaptırılan toplar sebebiyle Beşiktaş iki defa golle burun buruna geldi. Batshuayi ve Larin karşı karşıya pozisyonları değerlendiremedi.

Sambacı affetmedi

Alex Teixeira'nın maç ve idman eksiği net şekilde gözükse de yeteneği bu handikabı kapatabildi. Brezilyalı yıldız, Biglia'nın sakatlandığı için hamle yapamadığı topu alıp usta bir vuruşla filelere gönderdi. Ghezzal ve Batshuayi'nin sahada aynı dili konuşması Beşiktaş'a gelecek maçlarda çok daha fazla katkı sağlayacağının sinyallerini verdi.

Kırmızı şoku

İkinci yarının başında Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesi maçın rengini değiştirdi. Alex yerine Necip tercihi Beşiktaş'ın tamamen yarı sahasına çekilmesine sebep oldu. Buna rağmen nadir gelişen ataklarda Vida ve Batshuayi çok net iki pozsiyonu değerlendiremedi. Son dakikalardaki iki sakatlık işini iyice zorlaştırsa da Beşiktaş sahadan üç puanla ayrılmasını bildi.

WELINTON VE RIDVAN

Sakatlık sıkıntısı

∂ Maçın 80. dakikasındaki K.Gümrük atağında iki Beşiktaşlı futbolcu birden sakatlandı. Welinton ve Rıdvan Yılmaz rakiplerine müdahale ederken yerde kaldı. İki futbolcu maça devam edemezken yerlerine Mehmet Topal ve Atiba oyuna dahil oldu.

EMRE KOCADAĞ AÇIKLADI

İki transfer daha var

∂ Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ maçın ardından, "Millî ara öncesi toplam 7 puan topladık. Yeni gelen oyuncularımızın kadroya monte olmasıyla daha iyi bir ivme yakalayacağımıza inanıyorum" derken, "İyi bir ekip olduk. Belki bir iki transfer daha olur" dedi.

ERSİN DESTANOĞLU:

Dersimize çalışmıştık

∂ Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, "Bu maç millî aradan önce önemliydi. Hafta içi iyi hazırlandık, dersimize iyi çalıştık ve 3 puanı aldık. Ailem öncelikle her zaman benim arkamda. Her maçıma gelmeye çalışıyorlar. Taraftarımız önünde iyi mücadele ettik" dedi.

Bu geceyi unutmayacağım

Beşiktaş'ta gol siftahını mükemmel bir vuruşla yapan ve takımına altın değerinde üç puan kazandıran Alex Teixeira maçın ardından mutluluktan uçuyordu. Brezilyalı yıldız, "Bu gece benim golümle kendi evimizde galip gelmek çok güzel. Brezilya'da benim zaten yoğun bir antrenman programım vardı. Bu hafta da maça çok iyi hazırlandım" derken, "Hayatım boyunca hatırlayacağım bir gece, bir an yaşadım. Burada gol atmak ve taraftarlarla bütünleşmek muhteşemdi. Bence tartışılmaz 11 oyuncusu diye bir şey yok. Maç haftasında çok çalışmanız lazım, ilk 11'i hak etmek için. Ben de çok çalışıyorum" sözlerini kullandı.

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