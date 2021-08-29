Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona oldukça kötü başlayan Arsenal, son olarak Manchester City'e 5-0 mağlup olarak ligde oynanan 3 maçı da kaybetti. Arsenal, bu karşılaşmaların hiçbirinde rakiplerine gol atamadı. Arsenal'in bu performansı büyük tepki çekerken, Mikel Arteta'nın geleceği de tartışılan konular arasında.

MESUT ÖZİL'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü futbolcusu Mesut Özil, Arsenal'de geçirdiği son dönemde birlikte çalıştığı Mikel Arteta'ya sosyal medyadan gönderme niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

Mikel Arteta, Özil'in takımdaki son döneminde yıldız oyuncuyla iyi bir süreç geçirmemişti. Özil, Arsenal'deki dönemine ithafta bulunarak "Sürece güvenin" paylaşımını yaptı.

İşte Mesut Özil'in paylaşımı...

İNGİLİZ BASINI MANŞETE TAŞIDI

İngiliz basınından The Sun, Mesut'un bu paylaşımını manşete taşırken, 33 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Mikel Arteta'yı hedef aldığını belirtti. Ayrıca haberde Mesut'un Arsenal'den Arteta tarafından zorla gönderildiğinden bahsedildi.

Manchester City Premier Lig'de Arsenal'ı farklı yendi İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester City, Arsenal'ı 5-0 mağlup etti.