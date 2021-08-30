Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Eksiklerine inat kazanan Fenerbahçe, Süper Lig’e fırtına gibi dönen Altay’a konuk oldu. İlk iki haftada rakiplerine gol yağdıran İzmir ekibinin, ligde gol yemeyen sarı lacivertliler karşısındaki performansı gibi, sakatlık listesi her gün kabaran Fenerbahçe’nin bu sefer nasıl bir çözüm üreteceği de merak konusuydu. Maç yüksek tempoda başladı. Topu Fenerbahçe kullanıyor ama Altay da amansız presiyle rakibini bunaltıyordu.

Birbirlerini kilitlediler

Altay’ın kaleci Altay’dan başlayan baskısını kırmakta zorlanan Fenerbahçe’de, Ferdi ve Nazım hücum aksiyonlarında geride kalınca sarı lacivertliler pozisyon üretmekte zorlandı. Valencia ve Osayi savunma arkasına yaptıkları koşularda bekledikleri pasları alamadı, gelen topları da özellikle Osayi kötü kullandı. Altay ise rakip sahadaki pas organizasyonlarını doğru yönetemeyince pozisyon bile üretemedi.

“Ferdi” bir galibiyet

Osayi hızına ve fizik gücüne biraz akıl katabilse Fenerbahçe ilk yarıda üstünlüğü sağlayabilirdi. Ama sarı lacivertliler gol için 51’e kadar beklemek zorunda kaldı. İkinci yarıya fırtına gibi giren Fenerbahçe’de, 51’de Ferdi tam anlamıyla ferdi çabasıyla jeneriklik bir gol kaydetti: 1-0. Valencia, 55’te Ferdi’den aldığı pası ağlara yollayarak gol serisini sürdürdü. Fenerbahçe net bir galibiyetle zirve ortağı oldu.

ÜÇ MAÇ BEŞ GOL

Valencia durmuyor

∂ Altay karşısında takımının ikinci golünü kaydeden Enner Valencia, geçen hafta da Antalyaspor karşılaşmasında 1 gol atmıştı. Deneyimli futbolcu, hafta içi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Finlandiya ekibi HJK Helsinki'ye 3 gol kaydetmişti.

MUSTAFA DENİZLİ:

F.Bahçe hak etti

∂ Altay'ın çalıştırıcısı Mustafa Denizli, "Bir takım mağlubiyetle tanışır. Bu 3. hafta olur, 5. hafta olur. Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet oldu. Takımın kaybetmesi üzücü ama futbolcularımın mücadelesi beni tatmin etti" açıklaması yaptı.

Kim devam edemedi

∂ F.Bahçe'nin yeni stoperi olan ve futboluyla beğeni toplayan Min-Jae Kim dün şanssız bir sakatlık geçirdi. 64. dakikada rakibiyle girdiği iki mücadelede ayağına darbe alan futbolcu bir süre tedavi görse de maça devam edemedi ve yerini Serdar Aziz'e bırakmak zorunda kaldı. Kenara gelirken moralsiz görünen G. Koreli futbolcuyu Vitor Pereira teselli etti.

FANTASTİK BİR TAKIMIZ

Gurur duysunlar

∂ Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde üçte üç yapmanın mutluluğunu yaşarken, "Her şeyden önce futbolcularımı tebrik ederim. Kısa sürede, fantastik bir takım ruhu ortaya çıkardılar. Herkes iyi oynamaya çalışıyor. Daha yolun başındayız ama herkes birlik olmuş durumda. Bu ruhla devam etmemiz gerekiyor" dedi ve, "İyi ve motive bir takıma karşı oynadık, galibiyet aldık. Taraftarımız eminim ki futbolcularımızla gurur duyuyordur" ifadelerini kullandı.

Planımız tuttu

∂ Altay önünde planlarının tuttuğunu söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "İlk yarının ardından oyuncularıma sahada boşlukları nerede bulabileceklerini anlattım. Bunları uyguladığımızda gol pozisyonları bulduk ve sonuca gittik. Topu tutan, çeviren, sahip olan bir takım olmak istiyoruz" şeklinde konuşurken, "Mesut'un fiziksel sıkıntısı (kasık ağrısı) oldu, bu sebeple kadroda değildi. Taraftarımızın desteği bizi mutlu ediyor, onlara teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Fener Schulz'un peşinde

∂ Boşnak yıldız Kolosinac ile yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine F.Bahçe alternatif isimlere yöneldi. Sarı lacivertliler Bundesliga temsilcisi Borussia Dortmund’da forma giyen 28 yaşındaki Alman sol bek Nico Schulz için hem oyuncu hem de kulübüyle temasa geçti. Başkan Ali Koç, Borussia Dortmund CEO’su Hans-Joachim Watzke ile futbolcuyu kiralamak için bir görüşme yaptı. Schulz'un transfere sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe 3'te 3 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın fikstürü belli oldu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki maç programı belli oldu. Gruplarında ilk maçlarını 16 Eylül'de yapacak 2 takımdan Galatasaray, Lazio'yu ağırlayacak. Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt'a konuk olacak.