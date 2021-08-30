Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın bu sezonki en flaş transferleri olan Michy Batshuayi ve Alex Teixeira ilk defa ilk on birde çıktıkları maçta tam puan aldılar. İki oyuncunun da eksiklerine rağmen gösterdikleri etki teknik heyeti oldukça memnun etti. Karagümrük gibi sağlam defans yapan bir takım karşısında Batshuayi çok sayıda pozisyona girdi, attığı bir gol de ofsayta takıldı. Alex de, Ghezzal'la birlikte Beşiktaş'ın 'Şapkadan tavşan çıkaran oyuncu' kontenjanına eklenmiş olduğunu gösterdi.

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Siyah beyazlı teknik heyet, takıma adaptasyon süreci devam eden iki oyuncunun da Karagümrük maçındaki performanslarını yüzde 50 bile hazır olmamalarına rağmen gösterdiklerini belirtti. Alex’in maç eksiği açığını kapattığında skora çok daha fazla katkı sağlayacağı yorumu yapıldı. Batshuayi'nin fizik olarak hazır olmasına rağmen takımın oyununa henüz uyum sağlamadığı ve takım arkadaşlarına alışmasının birkaç hafta daha sürebileceği aktarıldı.

Hoş geldin Alex Siyah beyazlılar Brezilyalı Alex TeIxeIra’nın jeneriklik golüyle öne geçti. Salih Uçan kırmızı kartla (dk. 48) atılınca on kişi kalan Kartal ikinci yarıda yine golü arayan taraftı. Karagümrük’ün son bölümdeki baskısı sonucu değiştirmedi

Beşiktaş temkinli: Kolay olmayacak Başkan Çebi: Aradaki kadro değeri açısından uçurum kadar fark var ama kapatabiliriz. Sergen Yalçın: Gruptaki rakiplerin üçü de bizim gibi proje takımı. Rekabet son maça kadar sürer