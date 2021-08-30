Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Roma’ya elenerek Süper Lig'e dönen Trabzonspor, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 51 hafta sonra zirveye çıktı.

17 SEZON SONRA BİR İLK

Bordo-mavililer, en son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider olarak tamamlamıştı. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi ilk kez liderlik koltuğuna oturma başarısı gösterdi. 17 sezon sonra bir ilk Trabzonspor, deplasmanda komşusu Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 2021-2022 sezonuna 3'te 3 yaparak başladı. Bordo-mavililer, 2004-2005 sezonunda sonra ilk defa bir sezonda çıktığı ilk üç maçı kazanma başarısı gösterdi.

BURAK YILMAZ'I YAKALADI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Nwakaeme, Süper Lig'in ilk 3 haftasını boş geçmedi. Malatyaspor, Sivasspor ve Giresunspor maçlarında 1'er gol atma başarısı gösteren başarılı oyuncu, 3'te 3 yaptı. Anthony Nwakaeme, 2011-2012 sezonunda Trabzonspor formasıyla çıktığı ilk 3 müsabakada da fileleri sarsan Burak Yılmaz'ı da yakalamış oldu. Nijeryalı futbolcu, 10 yıl sonra bunu gerçekleştiren ilk oyuncu oldu.

Trabzonspor'da hedef şampiyonluk Trabzonspor’un çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Slovak oyuncu “Tek amacımız taraftarımıza özlediği şampiyonluğu sunabilmek” dedi

Trabzonspor baş edemedi Konferans Ligi Play-Off rövanş maçına küçük bir umutla çıkan Abdullah Avcı'nın takımı Cristante, Zaniolo ve El Shaarawy'nin gollerine mani olamadı.

Trabzonsporlu taraftarlardan sürpriz! Nwakaeme’nin heykelini yaptırdılar Trabzonspor taraftarları, yıldız futbolcuları futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin heykelini yaptırdı.