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Beşiktaş'tan Cengiz Umut Meraş açıklaması
30.08.2021 - 13:05 | Son Güncelleme: 30.08.2021 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş: Profesyonel futbolcu Cengiz Umut Meraş'ın transferi konusunda kendisi ve kulübü Le Havre Athletic Club Football ile görüşmelere başlanmıştır.
Kaynak: İHA
Etiketler : beşiktaş,cengiz umut meraş,
801469 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/801469.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
3
3
0
0
6
9
02
FENERBAHÇE A.Ş.
3
3
0
0
5
9
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
3
2
1
0
4
7
04
GALATASARAY A.Ş.
3
2
1
0
3
7
05
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
3
2
1
0
2
7
06
ALTAY
3
2
0
1
4
6
07
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
3
2
0
1
-1
6
08
KASIMPAŞA A.Ş.
3
1
2
0
2
5
09
ATAKAŞ HATAYSPOR
3
1
1
1
4
4
10
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
3
1
1
1
0
4
11
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
3
1
1
1
-1
4
12
YUKATEL KAYSERİSPOR
3
1
1
1
-2
4
13
AYTEMİZ ALANYASPOR
3
1
0
2
-7
3
14
GÖZTEPE A.Ş.
3
0
2
1
-1
2
15
ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
3
0
2
1
-1
2
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
3
0
1
2
-2
1
17
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
3
0
1
2
-3
1
18
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
3
0
1
2
-4
1
19
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
3
0
0
3
-3
0
20
GZT GİRESUNSPOR
3
0
0
3
-5
0
Süper Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
27.08.2021 20:30
Fraport Tav Antalyaspor 3 - 2 Rizespor
27.08.2021 21:45
Adana Demirspor A.ş. 1 - 1 Konyaspor
28.08.2021 19:15
öznur Kablo Yeni Malatyaspor 2 - 0 Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
28.08.2021 19:15
Başakşehir 0 - 1 Yukatel Kayserispor
28.08.2021 21:45
Beşiktaş 1 - 0 Vavacars Fatih Karagümrük
28.08.2021 21:45
Atakaş Hatayspor 5 - 0 Alanyaspor
29.08.2021 19:15
Kasimpaşa 2 - 2 Galatasaray
29.08.2021 19:15
Sivasspor 2 - 2 Göztepe
29.08.2021 21:45
Gzt Giresunspor 0 - 1 Trabzonspor
29.08.2021 21:45
Altay 0 - 2 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
3
3
0
0
9
9
02
EYÜPSPOR
3
3
0
0
5
9
03
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
3
3
0
0
5
9
04
TUZLASPOR A.Ş.
3
2
1
0
4
7
05
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
3
2
0
1
2
6
06
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
3
2
0
1
0
6
07
MKE ANKARAGÜCÜ
3
1
2
0
3
5
08
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
3
1
1
1
1
4
09
KOCAELİSPOR
3
1
1
1
-2
4
10
YILPORT SAMSUNSPOR
2
1
0
1
1
3
11
İSTANBULSPOR A.Ş.
3
1
0
2
0
3
12
BALIKESİRSPOR
2
1
0
1
-1
3
13
MENEMENSPOR A.Ş.
3
1
0
2
-3
3
14
ADANASPOR A.Ş.
3
0
2
1
-2
2
15
BURSASPOR
3
0
1
2
-3
1
16
ALTINORDU
3
0
1
2
-5
1
17
GENÇLERBİRLİĞİ
3
0
1
2
-5
1
18
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
2
0
0
2
-3
0
PTT 1. Lig Fikstür
3.Hafta Maçları
27.08.2021 20:30
Tuzlaspor A.ş. 3 - 1 Beypiliç Boluspor
28.08.2021 19:15
Ankara Keçiörengücü 2 - 0 Adanaspor
28.08.2021 19:15
Kocaelispor 1 - 0 Yilport Samsunspor
28.08.2021 21:45
Menemenspor A.ş. 0 - 4 Bereket Sigorta ümraniyespor
28.08.2021 21:45
Bursaspor 0 - 2 Eyüpspor
29.08.2021 19:15
Erzurumspor 1 - 0 Royal Hastanesi Bandirmaspor
29.08.2021 19:15
Gençlerbirliği 0 - 3 Manisa Futbol Kulübü
29.08.2021 21:45
Denizlispor 0 - 3 Ankaragücü
29.08.2021 21:45
Istanbulspor 3 - 0 Altinordu