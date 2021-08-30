Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 3. haftasında Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu performansıyla maça damga vurdu. 1 gol ve 1 asist ile skora doğrudan katkı verden Kadıoğlu'na ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de maçın ardından övgüler yağdırdı. Dilmen, genç futbolcudan övgüyle bahsederken bunun Pereira'nın başarısı olduğunu belirtti.

"ONUN İÇİN BÜYÜK KAZANÇ"

Rıdvan Dilmen, Ferdi Kadıoğlu'nun performansına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Helsinki maçında ben Ferdi'ye hayran oldum. Temposuna baktım, biraz daha tecrübe kazanmış, oturmuş biraz daha. Yarın öbür gün Fenerbahçe skor yakaladığı zaman Osayi'nin olduğu bölgeye de koyarsınız, hatta sol öne de koyarsınız. Onun için büyük bir kazanç. Bu da her ne olursa olsun Pereira'nın ciddi bir başarısıdır" dedi.

Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber Santa Clara Kulübü, Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.

Fenerbahçe'den 37 yıl sonra bir ilk Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçta da gol yemeyerek 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçında kalesini gole kapattı.

Fenerbahçe 3'te 3 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.