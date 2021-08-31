Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rizespor Başkanı Tahir Kıran, dün bir basın toplantısı düzenleyerek Oğulcan Çağlayan’la ilgili süreci anlattı. İşte Kıran’ın sözleri: “Galatasaray ile Yunus Akgün, Atalay Babacan, Ali Yavuz Kol ve 450 bin avro karşılığında anlaşmaya varmıştık. Biz daha sonra futbolcularla da anlaştık. Sonrasında önümüze öyle bir sözleşme geldi ki sözleşme değil sanki Sevr Antlaşması… Sözleşmeye göre Galatasaray’a transfer girdisi olacak ve transfer limiti açılacak. Rizespor’un limiti ile ilgili ise bir şey yok...”

Şov yapıyorlar…

“Ayrıca alacağımız oyunculara gelen her resmî teklifi önce Galatasaray’a soracağız. Ağır maddeler… Tahkim Kurulu üyeleriyle ilgili yapılmış bir şikâyetleri yok. Yalandan yere gündem oluşturuyorlar. Rezan Epözdemir kendi şovunu yapıyor. Burak Elmas’ı defalarca aradım telefona çıkmadı. Israr etme sebebimiz oyuncuları maça yetiştirmekti. Limak, Galatasaray’ın da sponsoru. Biz artık sadece alacağımız olan 1,2 milyon avro ve 560 bin TL’yi istiyoruz. Hakkımızı savunuyoruz…”

Cimbom dört koldan

Yaptığı dokuz takviyeyle transfer dönemine damga vuran Galatasaray’da yeni hedef orta saha. UEFA’da adını gruplara yazdıran sarı kırmızılılar ön liberoda oynayabilecek, sert, oyun kurma yeteneğine sahip bir ismi UEFA listelerinin verileceği 2 Eylül’e kadar renklerine katmak için düğmeye bastı. Teknik heyetin listesinde Aliou Dieng ve Sossuolu’nun da devreye girdiği Abdou isimleri ön plana çıkıyor. Gedson için de son defa Benfica’nın kapısını çalan Cimbom’un eski oyuncusu Michaël Seri de geri dönmek istediğini bildirdi. Burak Elmas ile Fatih Terim’in yapacağı son durum değerlendirmesinin ardından bu isimlerden birine parçalı formayı giydirmek için harekete geçilecek.

Tahkim'den size ne?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir’in sözleri ise şöyle: “Sayın Tahir Kıran’ın açıklamaları gerçek dışı ifadeler. Tahkim Kurulu üyelerini şikâyet edeceğimizi söyledik ve yaptık. Belgesi de var. Başsavcılık kaşesi ve dosya numarası da görülüyor belgede. Bir yandan Tahkim şikâyeti yok deyip ardından protokole Tahkim şikâyetinden vazgeçin demek garabettir, akıl tutulmasıdır. Yalandan demeci kimin verdiğine şimdi şahit olduk. Bu belgeyle birlikte kimin şov yaptığı ortaya çıktı…”

Para falan ödemeyiz

“Bir şikâyet dosyasını şüphelilerden daha fazla merak etmek, adliyelere gidip bulmaya çalışmak şaşırtıcı gerçekten. Tarihe not düşün, bugün itibarıyla bu dosya takipsizlikle sonuçlanacaktır artık. 1- AİHM’e başvuruyoruz. 2- Rizespor’a para falan ödemeyeceğiz. Ne olacak biliyor musunuz? UEFA’dan gelen para TFF tarafından kesilecek ve ödenecek. Biz de Yargıtay’daki dosyamızı hukuken yasal çerçevede takip edeceğiz. Yasal faiziyle birlikte TFF’den iadesini isteyeceğiz…”

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