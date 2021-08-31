Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, katıldığı televizyon programında soruları cevapladı. Yabancı kuralına değinen Yalçın, Süper Lig'in 3. haftasında evlerinde Karagümrük'ü ağırladıkları ve 1-0 galibiyetle ayrıldıkları maçın 48. dakikasında Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesinden sonra yaşananları da anlattı.

"YABANCI KURALI KARARINI KİM ALDI?"

Yabancı kuralı konusuna değinen Yalçın, "Yabancıyı kısıtlarsak Türk futbolcu çıkar, gelişir düşüncesi yüzde 100 yanlış. Biz çıktığımızda kural var mıydı? Yabancı olsa ne olacaktı ben çıkarken? Oynayacak oyuncuyu durdurabilir misin? Galatasaray, Erzincan’dan Kerem diye bir oyuncu aldı. Oynuyor işte. Oynuyormuş demek ki. Fenerbahçe gencecik çocuğu oynatıyor. Oynuyormuş demek ki. Oynatıyorsun oynuyor" dedi.

"Ben zaten, bu konuyla ilgili eleştiri yapıyorum" diyen deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: Ben sürekli konuşuyorum. Bence sorulması gereken soru şu. Kimseye sormadılar yabancı kuralı hakkında. Önce kararı kimin aldığını açıklasınlar. Bu kararı kim aldı? TFF ve Kulüpler bunu beraber konuşmadı. Ben kararı alanı merak ediyorum. Futbolla ne kadar içli dışlı, ne anlıyor futboldan. Beşiktaş’ta oyuncu alınıyor gönderiliyorsa bu karar benim. Benden başka kimse alamaz. Normali bu, maharet değil. TFF’de bu kararı kim aldı? Hangi kurul verdi, kimler verdi, bu işin ne kadar içindeler, kimlerle istişare ettiler?

"'LANET OLSUN NECİP'İ SOKALIM OYUNA' DEDİM"

Karagümrük maçında dördüncü hakemle yaşadıkları diyaloğa da değinen Yalçın, "Salih atılınca 4. hakem bize ‘Sahada 3 Türk olmalı' dedi. Biz de ‘8 yabancı olması gerekmiyor mu? E 8 yabancı var işte sahada' dedik. Hala 3 Türk’te kalmış. Atıldı birisi. Konu 3 Türk mü, 8 yabancı mı? Kural 8 yabancı değil mi? Hakemi de suçlamıyorum. İnsanların kafası karışabilir. Anında bir şeyler oluyor orada. Ben ne olacak 8 yabancı var sahada diyorum, öbürü oradan 3 Türk olması lazım diyor. Sürekli böyle üç üç el işareti yapıyor bana oradan. Ne yapacaksak yapalım, eksiğiz sahada. Çıkarmamız lazım, 4-4-1’e dönmemiz lazım. 5 dakika daha konuşsak belki gol yiyeceğiz. Orada Alex ile Josef kaldı. Dönemiyorum 4-4-1’e. Bırak lanet olsun sokalım Necip'i oyuna bir an evvel dedim, garanti olsun, Türk sokalım dedim" ifadelerini kullandı.

Deneyimli hocanın sözleri, stüdyoyu gülmekten kırdı geçirdi.

Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.

Beşiktaş evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Karşılaşmayı 48. dakikada Salih Uçan'ın kırmızı kart görmesi ile 10 kişi tamamlayan siyah-beyazlılar, 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.