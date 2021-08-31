Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer sezonunun tüm hızıyla devam ettiği bu günlerde, Fenerbahçe kanadında yeni bir gleisme yaşandı. Alınan bilgiye göre Pereira'nın kadroda düşünmediği Nabil Dirar, Kasompaşa yolcusu.

FASLI FUTBOLCU MENAJERİ KANALIYLA TEMASA GEÇTİ

Fenerbahçe'de bu sezon Teknik Direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Faslı futbolcu Nabil Dirar, Kasımpaşa ile transfer görüşmelerine başladı. Sarı-lacivertli kulübün transfer görüşmeleri için izin verdiği Faslı futbolcu menajeri arayıcılığıyla Kasımpaşa ile temasa geçti. Dirar, maddi konular üzerinde anlaşılması halinde Kasımpaşa forması giyecek.

Fenerbahçeli Samatta, Antwerp yolunda Performansıyla taraftarların tepkisini çeken Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta, Belçika ekibi Royal Antwerp'e transfer olmak üzere.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Rossi İstanbul'da Fenerbahçe'nin yeni transferi Diego Rossi, öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Santa Clara'dan Fenerbahçe'ye kötü haber Santa Clara Kulübü, Fenerbahçe ile parasal konularda anlaşılamadığı için Hidemasa Morita transferinin gerçekleşmediğini açıkladı.