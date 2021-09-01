Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

22 yaşındaki stoper Francisco Montero, Beşiktaş'la sözleşeme imzalamak üzere İstanbul'a geldi. Beşiktaş genç yetenek Montero'yu Atletico Madrid'ten transfer etti.

BONSERVİSİ SATIN ALINDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu takımda kiralık olarak geçiren ve bonservisini Atletico Madrid'den satın aldığı Francisco Montero'ya kavuştu. Montero'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı ekibin yetkilileri ve basın mensupları karşıladı.

Yarın sağlık kontrollerinden geçecek olan Montero, ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Montero: Beşiktaş'ı duyunca geldim İspanyol stoper, siyah-beyazlı kulüpten teklif aldığında hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek “Çok mutluyum” dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero: Burada bir çıkış yakalamak istiyorum Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Francisco Montero, "Bana güvendikleri için kulübe teşekkür ediyorum. Çalışıp karşılığını vermek ve burada bir çıkış yakalamak istiyorum." dedi.

Beşiktaş, Montero'yu kadrosuna kattı Beşiktaş, İspanyol futbolcu Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı