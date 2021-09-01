Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yendi ve yarı finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Bulgaristan'ın Filibe şehrinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamayan ve 14-11 geriye düşen Türkiye, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan millî takım, ilk seti 25-18 aldı.

Tuğba faktörü

İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan Filenin Sultanları, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Millîler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında çok üstün bir performansla ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi. Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 kazanmayı bilen ekibimiz karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

FRANSA MI, SIRBİSTAN MI?

Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi. Türkiye bugün oynanacak Sırbistan-Fransa maçının galibiyle 3 Eylül'de yarı finalde karşılaşacak.

Sırbistan’ı istiyoruz

∂ Başantrenör Giovanni Guidetti, "Maça odaklandık, agresif ve disiplinli oynadık. Oyuncular yorgundu ama her zaman savaşıyorlar. Yarı finalde Sırbistan gelsin istiyoruz. 2019'da onlara kaybetmiştik, rövanş yapmak istiyoruz" açıklaması yaparken Kaptan Eda da, "Tarih tekerrürdür. Eğer Sırbistan gelirse, kaybettiğimiz final maçından çok daha güçlü bir Türkiye onları bekliyor" sözlerini kullandı.

Filenin Sultanları, namağlup yarı finalde A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya’yı 3-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Sultanlar rakip tanımıyor A Millî Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Çekya’yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.