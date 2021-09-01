Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta stoper işi 'içeriden' halloldu. Siyah beyazlılar geçen sezon Atletico Madrid'den transfer ettiği Francesco Montero'yu yeniden kadrosuna kattı. Beşiktaş ilk olarak Diego Godin'i renklerine bağlamak istemiş ancak olumsuz sonuç alınca Kaan Ayhan'a yönelmişti. Millî futbolcuyla her konuda anlaşan siyah beyazlılar, Sassuolo'nun 8 milyon avro bonservis bedelinde ısrar etmesi sebebiyle bu transferden de vazgeçmişti. Transfer döneminin kapanmasının yaklaşmış olması sebebiyle Montero için harekete geçildi.

Kolay olmadı

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve genelde yedek kulübesinde beklemesine rağmen oynadığı maçlarda beğeni toplayan 22 yaşındaki İspanyol stoper için Atletico Madrid'i ikna etmek kolay olmadı. Yönetim uzun uğraşlar sonunda Montero'nun bonservisini 750 bin avro gibi görece düşük bir rakama aldı. İspanyol oyuncunun satışı durumunda Atletico Madrid elde edilecek gelirin yüzde 50'sine sahip olacak. Montero böylece Rosier ve Ghezzal'la birlikte geçen sezon kiralanan ve bonservisi alınan oyuncular arasına girmiş oldu.

KARAGÜMRÜK'E GİTTİLER

Utku ve Lens uçtu

∂ Beşiktaş 23 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran’ı bir yıllığına Vavacars Fatih Karagümrük’e kiraladı. Öte yandan siyah beyazlılarda Jeremain Lens dönemi de sona erdi. Sözleşmesi feshedilen Hollandalı futbolcu da geçen sezon kiralık oynadığı Karagümrük'te devam edecek.

ÜMRANİYE İLE HAZIRLIK MAÇI

Beşiktaş, millî arada hazırlıklarına yoğun şekilde devam edecek. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde sıkışık bir fikstüre girileceği için maç temposunun kaybedilmemesini isteyen Sergen Yalçın'ın talebi sonrası hazırlık maçı ayarlandı. Siyah beyazlılar yarın 17.00'de Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Montero, İstanbul'da Beşiktaş'ın Atletico Madrid'ten trasnfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Montero sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Umut Meraş'ı kadrosuna kattı Beşiktaş, milli futbolcu Umut Meraş'ı 3+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı.