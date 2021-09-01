Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Koç'un katıldığı canlı yayında Perotti ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedileceği açıklamasının ardından, bugün beklenen açıklama yapıldı. Arjantinli futbolcu Diego Perotti, Sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdı.

PEROTTİ'NİN FB KARNESİ

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Diego Perotti ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Diego Perotti’ye bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de 4 resmi maçta görev aldı ve rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Ali Koç'tan transfer açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında Fenerbahçe camiası ve taraftarıonın merakla takip ettiği soruları cevaplandırdı. Koç, Morita transferinden vazgeçtiklerini açıklarken, Diego Perotti'nin de sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.