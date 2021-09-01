Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Koç'un canlı yayında, Perotti ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedileceğini duyurmasının ardından, bugün Sarı-lacivertli klübün sosyal medya hesabından resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'nin Twitter'dan duyurduğu ayrılık açıklamasının akabinde Pernotti sürpriz bir harekete imza attı. Sosyal medya hesabından, olaya ilişkin gerçekleri yakında paylaşacağını duyuran Arjantinli golcü merak uyandırdı.

"ŞİMDİ HER ŞEYİ SÖYLEMEKTE ÖZGÜRÜM"

Fenerbahçe, Arjantinli futbolcu Diego Perotti ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yaptığı ayrılık açıklamasının altına, "Şimdi her şey hakkında gerçeği söylemekte özgürüm" yorumunda bulundu.

Arjantinli futbolcu ayrıca kendi sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda ise, "Yakında bütün gerçeği anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Perotti ile sözleşmesini sonlandırdı Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Ali Koç'tan transfer açıklaması Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında Fenerbahçe camiası ve taraftarıonın merakla takip ettiği soruları cevaplandırdı. Koç, Morita transferinden vazgeçtiklerini açıklarken, Diego Perotti'nin de sözleşmesinin feshedileceğini duyurdu.