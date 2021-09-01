Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ ile karşılaşıyor.

Maçtan Dakikalar

9' GOOOOL! Sağ kanattan gelişen Türkiye atağında Cengiz sevdiği toplardan birini aldı. Süratli bir şekilde çalımlarla rakip kaleye yönelen Cengiz, ceza sahası önünden yaptığı şık vuruşta topu ağlara gönderdi.Gol - Cengiz Ünder

31' GOOOOOL! Cengiz Ünder altı pasın içinden pasını ceza sahasına aktardı. Kale önünde vuruşunu yapan Yusuf rahat pozisyonda topu ağlarla buluşturdu.Gol - Yusuf Yazici

40' Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Marusic, ceza sahasında topla buluştu. Marusic'in ceza sahasında yaptığı vuruşta topa ağlarımıza gönderdi.Gol - Marusic

TÜRKİYE: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih, Mert Müldür, Okay, Yusuf, Cengiz, Hakan, Kenan Karama, Burak Yılmaz

KARADAĞ: Mijatovic, Vujacic, Savic, Vesovic, Tomasevic, Skecic, Kosovic, Haksabanovic, Marusic, Bozovic, Djurdjevic.

GOL SEVİNCİNİ ŞENOL GÜNEŞ İLE PAYLAŞTILAR

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş Park’ta Karadağ ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlılar, 9. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışından attığı güzel golle 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlılar, gol sevincini ise Teknik Direktör Şenol Güneş’le paylaştı. Milli oyuncular, golden sonra hep birlikte Güneş’in yanına gelerek birbirlerine sarıldılar ve gol sevinçlerini böyle yaşadılar.