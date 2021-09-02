Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Kürek Şampiyonası, 28-29 Ağustos tarihlerinde Sapanca Gölü parkurunda düzenlendi.. Türkiye Kürek Şampiyonası, 28-29 Ağustos tarihlerinde Sapanca Gölü parkurunda düzenlendi. Yarışmalara Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam, ODTÜ gibi büyük kulüplerin takımları katılırken, küçük erkekler kategorisinde Hereke Nuh Çimento takımı Türkiye şampiyonu oldu. Ayrıca küçük kızlar, yıldız erkekler ve genç erkekler kategorilerinde Hereke Nuh Çimento kulübü Türkiye 3.’sü olarak büyük başarıya imza attı.

MİLLİ TAKIMA İKİ SPORCU

Makedonya’ da yapılacak olan Balkan Kürek Şampiyonası için Yıldız 2 tek ekibinden Mehmet Emin Sarıoğlu ve Eren Kırcı Türkiye Milli Takımına seçildi. Kulüp Başkanı Necmi Can, yaptığı açıklamada, “Bu başarıda emeği geçen yönetim kurulumuz, teknik kadro ve sporcularımızın ellerine, yüreklerine sağlık. Bizlere destek olan ve yardımlarını esirgemeyen Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’ ye ve Körfez Belediyesi’ ne teşekkür ederiz” dedi.

Türkiye Büyükler Kürek Şampiyonası final yarışları ertelendi Sakarya'da düzenlenen Türkiye Büyükler Kürek Şampiyonası final yarışları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarına ertelendi.

Adana Demirspor, Vincenzo Montella ile anlaştı Son dakika haberine göre; Süper Lig ekibi Adana Demirspor, 47 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mevlüt Erdinç Kocaelispor'da Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 34 yaşındaki tecrübeli golcü Mevlüt Erdinç, TFF 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaşmaya vardı.