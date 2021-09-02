Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Havalimanı’ndan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla İspanya’nın Malaga kentine inen A Milli Futbol Takmı buradan karayolu ile Cadiz’de kalacağı oteline geçti. Ay-yıldızlıları havalimanında T.C. Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar ve beraberindeki heyet karşıladı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, yarın yerel saatle 19.30’da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu’nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, 20.00’de bu statta gerçekleştirilecek.

Halil Akbunar A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı Halil Akbunar, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için kampa giren A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor Almanya'da çalışmalara devam eden A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 hazırlıklarını bugün yaptığı yenilenme çalışmasıyla sürdürdü.