Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar saat 20.00’de, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar saat 19.00’da, Beşiktaş - Galatasaray maçı 25 Ekim Pazartesi saat 20.00’de, Beşiktaş - Trabzonspor maçı 6 Kasım Cumartesi saat 19.00’da ve Galatasaray - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar saat 19.00’da oynanacak.